L'OCDE ANTICIPE POUR 2020 LA PIRE RÉCESSION EN TEMPS DE PAIX par Leigh Thomas PARIS (Reuters) - L'économie mondiale va subir cette année sa pire contraction en temps de paix sur les cent dernières années avant de renouer avec la croissance l'année prochaine, estime mercredi l'OCDE. Actualisant ses prévisions pour prendre en compte les effets de la pandémie de coronavirus, l'Organisation pour la coopération et le développement économiques indique que le PIB mondial devrait se contracter de 6,0% cette année avant de rebondir de 5,2% en 2021 dans l'hypothèse où l'épidémie serait maintenue sous contrôle. Mais l'OCDE a également travaillé sur un scénario qu'elle dit également possible d'une seconde vague épidémique dans le courant de l'année. Dans cette hypothèse, la contraction de l'économie mondiale serait de 7,6% cette année et la reprise en 2021 plus modeste, à 2,8% seulement. "D'ici la fin 2021, les pertes de revenus excéderont celles enregistrées au cours de toutes les récessions précédentes des 100 dernières années, à l'exception des périodes de guerre, avec des conséquences extrêmes et durables pour les populations, les entreprises et les gouvernements", souligne Laurence Boone, l'économiste en chef de l'OCDE, dans une introduction à ces prévisions actualisées. Elle exhorte les gouvernements à ne pas craindre de recourir à l'endettement pour financer des mécanismes de soutien aux travailleurs les moins rémunérés et aux investissements, expliquant que les réponses apportées à la crise vont modeler les perspectives économiques et sociales des dix années à venir. "Des politiques monétaires ultra-accommodantes et une dette publique plus élevée sont nécessaires et seront acceptées tant que l'activité économique et l'inflation resteront déprimées et que le chômage restera élevé", poursuit-elle. Et puisque la menace d'une seconde vague de contagion entretient l'incertitude à un niveau élevé, Laurence Boone ajoute que le moment n'est certainement pas à attiser les flammes des tensions commerciales et que les gouvernements doivent coopérer en matière de recherche et de développement de traitements et d'un vaccin contre le SARS-CoV-2. "Tant qu'un vaccin ou un traitement ne sera pas largement disponible, les responsables politiques du monde entier continueront de marcher sur une corde raide", écrit-elle. D'après les projections de l'OCDE, les Etats-Unis, première puissance économique mondiale, doivent se préparer à une contraction de 7,3% de leur PIB cette année avant un rebond de 4,1% l'année prochaine. Dans l'éventualité d'une seconde vague, la récession serait de 8,5% cette année, et le PIB américain ne regagnerait que 1,9% en 2021. La zone euro s'oriente elle vers une contraction de 9,1% cette année suivie d'une reprise de 6,5% l'année prochaine. Mais dans le scénario d'une deuxième vague, le recul serait là aussi plus marqué (-11,5%) et la reprise plus modeste en 2021 (+3,5%). La Grande-Bretagne s'apprête elle à vivre la récession la plus marquée des économies étudiées par l'OCDE, avec une contraction de 11,5% cette année, suivie d'une reprise de 9,0% en 2021. Et si une seconde vague épidémique s'abat, son PIB pourrait perdre 14,0% cette année et rebondir de 5,0% seulement en 2021. (version française Henri-Pierre André)

