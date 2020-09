Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Italie va relever ses prévisions de déficit et de dette Reuters • 25/09/2020 à 16:32









L'ITALIE VA RELEVER SES PRÉVISIONS DE DÉFICIT ET DE DETTE par Giuseppe Fonte ROME (Reuters) - Le gouvernement italien s'apprête à revoir à la hausse ses prévisions de déficit budgétaire et de dette publique pour cette année et l'an prochain en raison de la crise du coronavirus, a-t-on appris vendredi de deux sources gouvernementales. Le Trésor va porter la prévision de déficit 2020 à environ 12,8% du produit intérieur brut (PIB) contre 11,9% évoqué le mois dernier et la prévision de dette à près de 160% du PIB, contre 157,6%. Les nouvelles prévisions, qui sont encore en discussion au sein de la coalition gouvernementale, seront dévoilées la semaine prochaine à l'occasion de la présentation du "Document économique et financier" (DEF) qui sert de cadre à la préparation du budget 2021. Pour l'an prochain, le DEF prévoira un déficit de 7% du PIB contre 5,7% prévu en avril et une dette publique à environ 156% du PIB, ont précisé les sources, qui ont requis l'anonymat. Le gouvernement a déjà donné son feu vert à 100 milliards d'euros d'emprunts supplémentaires cette année dans le but de limiter l'impact de la pandémie de coronavirus sur une économie déjà fragile et qui traverse désormais sa pire récession depuis la Seconde Guerre mondiale. Le DEF intégrera l'hypothèse d'une contraction de 9% de l'économie en 2020, contre -8% prévu au printemps, ont précisé les sources. Pour 2021, il prévoira un rebond de 6%, le gouvernement tablant sur l'effet bénéfique du Fonds de relance de l'Union européenne, qui doit financer des mesures de soutien à l'activité. Rome devrait recevoir d'ici 2023 quelque 209 milliards d'euros de prêts et d'aides du Fonds, dont la création a fait l'objet en juillet d'un accord des 27 pays membres de l'UE. Dans un document publié récemment, le gouvernement estime que les projets cofinancés par l'UE pourraient permettre à l'Italie de doubler son taux de croissance moyen, de réduire les écarts entre le nord et le sud de la péninsule, voire de faire remonter le taux de natalité, l'un des plus bas du monde. (Giuseppe Fonte, version française Marc Angrand, édité par Jean-Michel Bélot)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.