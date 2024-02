information fournie par So Foot • 13/02/2024 à 18:48

L’Italie va permettre à l’Ukraine de former ses joueurs et ses entraîneurs

L’Italie va permettre à l’Ukraine de former ses joueurs et ses entraîneurs

En Italie, on parle avec les mains, mais on sait aussi les tendre.

Les fédérations italiennes et ukrainiennes sont parvenues à un accord pour un partenariat concernant la formation des footballeurs et des entraîneurs. L’amitié entre les deux pays se consolide encore alors que la Fédération italienne (FIGC) a annoncé une « voie de collaboration visant à assurer l’avenir du football ukrainien » . « L’objectif est d’offrir aux footballeurs et aux entraîneurs ukrainiens une formation technique adéquate » , malgré la persistance du conflit avec la Russie, indique la FIGC dans son communiqué. L’accord entre les deux fédérations a été signé lors du dernier congrès de l’UEFA se tenant à la Maison de la Mutualité à Paris.…

QF pour SOFOOT.com