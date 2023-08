information fournie par So Foot • 18/08/2023 à 13:50

L'Italie sous le charme d'Houssem Aouar

Le déclic tant attendu.

Pris pour cible par les supporters lyonnais, mécontents de son investissement dans son club formateur (et de son choix d’évoluer sous le maillot de l’équipe d’Algérie, on ne va pas se mentir), Houssem Aouar (25 ans) a quitté l’OL par la petite porte cet été en rejoignant – libre – l’AS Rome. Autrefois promis à un futur brillant, celui qui avait connu sa première cape avec l’équipe de France en 2020 – après une demi-finale de Ligue des champions – a finalement déçu son monde. Son changement de club semble lui permettre de retrouver un second souffle. Annoncé titulaire par La Gazzetta dello Sport pour la première rencontre de Serie A contre la Salernitana dimanche, il a conquis son entraîneur José Mourinho en quelques semaines.…

EL pour SOFOOT.com