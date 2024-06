L’Italie et la Turquie s’endorment

Italie 0-0 Turquie

Avoir un peu plus de spectacle à l’Euro ne serait pas de refus.

Dans le remake du match d’ouverture de l’Euro 2021, soldé par une victoire nette des Italiens (0-3), futurs vainqueurs du tournoi, l’Italie et la Turquie n’ont pas livré une prestation aussi enthousiasmante ce mardi. Le match nul (0-0) est oubliable, et pas sûr que les sélectionneurs respectifs, Luciano Spalletti et Vincenzo Montella, aient plus de certitudes à quelques jours de la compétition, si ce n’est que ce dernier ne pourra sûrement pas compter sur Ozan Kabak, sorti sur civière avant la pause.…

EL pour SOFOOT.com