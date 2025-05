L'Iran, des ovnis, le flop américain... cinq souvenirs de Cannes

Le réalisateur iranien Jafar Panahi avec sa Palme d'or pour "Un simple accident", le 24 mai 2025 au festival de Cannes ( AFP / Bertrand GUAY )

Le Festival de Cannes a rangé son tapis rouge samedi soir, après deux semaines de compétition marquées par le sacre du cinéaste iranien Jafar Panahi et un certain renouvellement de son palmarès.

Deux films ovnis primés, une jeune actrice française qui crève l'écran, le flop du cinéma américain mais aussi le énième prix des frères Dardenne, retour sur cette 78e édition:

- Appel à "la liberté" en Iran -

En décernant la Palme d'or à "Un simple accident", le jury a sacré une oeuvre qui, par sa seule existence, défie les règles draconiennes imposées par la République islamique d'Iran.

Le film a été tourné clandestinement par un dissident, ses principales actrices y apparaissent sans voile et il porte une dénonciation frontale des tortures infligées dans les prisons et de la corruption dans le pays.

Après "Les Graines du figuier sauvage" de Mohammad Rasoulof, prix spécial en 2024, le festival confirme sa vocation à défendre le cinéma iranien de combat face à la censure et à offrir une puissante chambre d'écho aux dissidents.

"Le plus important en ce moment, c'est notre pays et c'est la liberté de notre pays", a déclaré Panahi en recevant son prix devant le gratin du cinéma mondial.

- La révélation Nadia Melliti -

L'actrice française Nadia Melliti avec son prix d'interprétation féminine dans "La petite dernière", le 24 mai 2025 au festival de Cannes ( AFP / Bertrand GUAY )

Avant de prêter sa silhouette athlétique à "La petite dernière" d'Hafsia Herzi, elle n'avait jamais fait de théâtre ni de cinéma.

A 23 ans, Nadia Melliti, repérée lors d'un casting sauvage, a reçu le prix d'interprétation féminine pour son rôle, incarné tout en délicatesse, de jeune femme musulmane découvrant son homosexualité.

Nadia Melliti est elle-même issue d'une famille immigrée et poursuit des études dans une filière sportive.

Pour Hafsia Herzi, le choix de cette actrice s'est imposé comme "une évidence" lorsqu'elle a vu la photo de la jeune femme, laquelle "s'est abandonnée complètement au personnage".

D'autres actrices débutantes ont été révélées à Cannes, comme la Française Adèle Exarchopoulos en 2013 dans "La vie d'Adèle" ou la Belge Emilie Dequenne en 1999 dans "Rosetta".

- Flop américain -

L'acteur américain Robert de Niro, le 13 mai 2025 au festival de Cannes ( AFP / Antonin THUILLIER )

Les plus grandes stars du cinéma hollywoodien, dont Robert de Niro et Denzel Washington qui ont reçu des Palmes d'or d'honneur, ont fait briller les marches.

Mais, dans les salles du palais des Festivals, les Américains ont fait un bide. Les grosses productions, comme "Eddington" d'Ari Aster avec Joaquin Phoenix ou "Die, My Love" de Lynne Ramsay avec Jennifer Lawrence, sont reparties les mains vides.

Invité pour assurer le spectacle hors compétition, Tom Cruise n'a pas emballé la critique avec son "Mission: Impossible", présenté comme le dernier de la série mais pas le meilleur.

Quant à "Highest 2 Lowest" de Spike Lee et avec Denzel Washington, c'est l'un des films les plus moqués par les critiques: "une croûte" pour Libération, un "nanar" pour Première.

- Deux "ovnis" -

Le réalisateur chinois Bi Gan avec son prix spécial pour "Résurrection", le 24 mai 2025 au festival de Cannes ( AFP / Bertrand GUAY )

Deux films inclassables ont eu les faveurs du palmarès: "Sirat" du franco-espagnol Oliver Laxe, prix du jury, et "Résurrection" du Chinois Bi Gan, prix spécial.

Epopée lunaire dans un décor à la "Mad Max", le premier saisit d'emblée le spectacteur: une rave party dans le désert marocain est interrompue par l'armée et quelques teufeurs s'échappent, avec un père de famille à la recherche de sa fille. S'ensuit une longue déambulation sous substances sur fond de guerre et d'Apocalypse.

Le second est un hommage quasi-religieux à un siècle de 7e art. Ce long-métrage poétique et sensoriel de 02H40, qui fourmille de trouvailles esthétiques et de plans-séquences, brosse l'histoire du cinéma au XXe siècle.

Encensé comme "ovni" par la présidente du jury, Juliette Binoche, le film est totalement hermétique et prétentieux pour d'autres. Ceux-là pourront fermer les yeux pour se laisser bercer par la bande-son, signée du duo électro français M83.

- Eternels Dardenne -

Les frères Jean-Pierre (à gauche) et Luc Dardenne, prix du scénario pour "Jeunes Mères", le 24 mai 2025 au festival de Cannes ( AFP / Julie SEBADELHA )

Luc et Jean-Pierre Dardenne sont repartis de Cannes avec une septième récompense en dix sélections en compétition: le prix du scénario pour "Jeunes Mères", qui suit les destins de mères adolescentes tentant de sortir de la précarité, dans la pure veine de leur cinéma social.

Avec, en outre, des prix d'interprétation pour deux de leurs acteurs (Émilie Dequenne pour "Rosetta" en 1999 et Olivier Gourmet pour "Le Fils" en 2002), ils creusent encore, à plus de 70 ans, leur avance en tête du classement des cinéastes les plus primés sur la Croisette, devant l'Américain Francis Ford Coppola ou le Britannique Ken Loach.