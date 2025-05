L'Iran considère l'arme nucléaire comme "inacceptable", dit son chef de la diplomatie

Le chef de la diplomatie iranienne, Abbas Araghchi, a jugé samedi "inacceptable" l'arme atomique, au moment où son pays est engagé dans de délicats pourparlers sur le nucléaire avec les Etats-Unis.

Les deux pays s'achoppent sur la question de l'enrichissement d'uranium: les Etats-Unis demandent que l'Iran y renonce totalement, tandis que Téhéran refuse catégoriquement, arguant de son droit à se doter de capacités nucléaires civiles.

"Si le problème est celui des armes nucléaires, oui, nous considérons également que ce type d'arme est inacceptable", a déclaré Abbas Araghchi lors d'un discours télévisé.

"Nous sommes d'accord avec eux sur cette question", a-t-il ajouté en référence à la position américaine.

Les pays occidentaux, Etats-Unis en tête, et Israël, ennemi juré de l'Iran et considéré par des experts comme la seule puissance nucléaire au Moyen-Orient, soupçonnent Téhéran de vouloir se doter de l'arme nucléaire.

Téhéran se défend d'avoir de telles ambitions militaires mais souligne son droit au nucléaire civil notamment pour l'énergie, en vertu des dispositions du Traité de non-prolifération (TNP) dont l'Iran est signataire.

Le pays est toutefois le seul Etat non doté d'armes nucléaires à enrichir de l'uranium à un niveau élevé (60%), selon l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA).

"Ils ne peuvent pas avoir d'armes nucléaires", a réitéré vendredi le président américain Donald Trump, estimant qu'Iran et Etats-Unis étaient "assez proches d'un accord".

Abbas Araghchi avait toutefois tempéré tout optimisme américain dans un message publié jeudi sur X, dans lequel il affirme n'être "pas sûr" de l'"imminence" d'un accord.

Ennemis depuis quatre décennies, Téhéran et Washington ont tenu le 23 mai à Rome un cinquième cycle de pourparlers sous la médiation du sultanat d'Oman.

