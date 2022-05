L'investiture du président, un rite de la Ve République

L'investiture du président est un moment fort de la Ve République, traditionnellement plus sobre en cas de réélection, comme pour Emmanuel Macron samedi, que lors d'une passation de pouvoir.

Emmanuel Macron, à l'Elysée, en 2017 ( POOL / CHARLES PLATIAU )

1959 : changement de République

Le 8 janvier, René Coty, second président de la IVe République, accueille par ses mots le général de Gaulle, fondateur de la Ve par un changement de Constitution en 1958 : "Le premier des Français est désormais le premier en France".

De Gaulle l'emmène ranimer la flamme du soldat inconnu, sous l'Arc de Triomphe, puis regagne seul l'Élysée. Le jour même, il nomme son Premier ministre, Michel Debré.

- 1966 : la continuité -

De Gaulle choisit la simplicité le 8 janvier pour lancer son second mandat. En moins d'une demi-heure c'est chose faite : après la lecture des résultats du scrutin, revêtu de la classique jaquette, il met en avant la continuité de son action et le respect de la Constitution.

Georges Pompidou, Premier ministre depuis 1962, est renommé à ce poste.

1969: l'intérimaire et son vainqueur

Le 20 juin, salué par 21 coups de canons, Georges Pompidou est accueilli au palais par son adversaire malheureux à l'élection présidentielle Alain Poher, président du Sénat et chef de l'État par intérim depuis la démission du général de Gaulle le 28 avril. Jacques Chaban-Delmas est nommé Premier ministre le lendemain.

1974: la décontraction de VGE

Le 27 mai, Valéry Giscard d'Estaing, 48 ans, place son septennat sous le signe de la modernité : en costume de ville et non plus en habit, il remonte à pied les Champs-Élysées.

Jacques Chirac est nommé Premier ministre le même jour.

1981: l'alternance historique

Le 21 mai, VGE reçoit François Mitterrand en tête-à-tête pendant une heure, puis quitte le palais à pied, sous quelques sifflets.

Dans la salle des fêtes de l'Élysée, François Mitterrand donne l'accolade à une grande figure populaire de la gauche française, Pierre Mendès France, en larmes.

Il va ensuite au Panthéon, et dépose une rose sur les tombes du socialiste Jean Jaurès, du résistant Jean Moulin et de Victor Schoelcher, artisan de l'abolition de l'esclavage en 1848. Présent, Pierre Mauroy, tout juste nommé Premier ministre.

1988 : sobriété pour une réélection

La cérémonie protocolaire ne dure que vingt minutes le 21 mai. M. Mitterrand, en costume bleu marine, est accueilli dans la salle des fêtes de l'Elysée par le Premier ministre Michel Rocard, le président du Sénat Alain Poher et celui de l'Assemblée nationale tout juste dissoute Jacques Chaban-Delmas.

Après lecture des résultats par Robert Badinter, le chef de l'Etat place son second mandat sous le signe du "rassemblement". Pierre Mauroy et Laurent Fabius côte à côte symbolisent la cohésion des socialistes. Charles Trenet, Renaud ou Marguerite Duras sont aussi là.

1995: l'alternance apaisée

Après un double septennat, François Mitterrand, épuisé par le cancer, accueille son ancien Premier ministre Jacques Chirac le 17 mai. M. Chirac raccompagne Mitterrand jusqu'à sa voiture. Il charge dans la soirée Alain Juppé de former le gouvernement.

2002 : Chirac réélu inaugure le quinquennat

Jacques Chirac massivement réélu face à Jean-Marie Le Pen (FN), dont la qualification au second tour au détriment de Lionel Jospin a créé un choc, s'en tient au strict protocole lors d'une cérémonie sobre et brève le 16 mai.

Evoquant "les espoirs et les attentes immenses" des Français, il est le premier président à être élu pour un mandat de cinq ans et non plus sept.

2007: la famille recomposée

Le 16 mai, la famille recomposée de Nicolas Sarkozy sur le tapis rouge de l'Élysée retient tous les regards, comme la froideur remarquée de Cécilia Sarkozy envers son mari, quelques mois avant leur divorce.

Le nouveau président, tout sourire, raccompagne jusqu'à sa voiture Jacques Chirac. François Fillon est nommé Premier ministre le lendemain.

2012 : sous la pluie

Le 15 mai, manifestants pro et anti-Sarkozy se jaugent devant l'Élysée, où Nicolas Sarkozy transmet ses pouvoirs à François Hollande.

Fait inédit: Valérie Trierweiler, alors compagne du nouveau chef de l'État, s'entretient parallèlement avec Carla Bruni-Sarkozy.

François Hollande n'attend pas que son prédécesseur ait quitté la cour de l'Élysée pour tourner les talons. Puis remonte les Champs Elysées dans une berline au toit ouvert malgré une forte pluie. Jean-Marc Ayrault est nommé Premier ministre le même jour.

2017: un jeune à l'Elysée

Le 14 mai, Emmanuel Macron, plus jeune président français de l'histoire à 39 ans, est accueilli sur le perron de l'Elysée par François Hollande. Le nouvel élu remonte les Champs-Elysées en command-car militaire.

Dans son discours d'investiture, il promet de "rendre aux Français leur confiance en eux". Edouard Philippe est nommé Premier ministre le lendemain.