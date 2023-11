information fournie par So Foot • 06/11/2023 à 21:58

L’Inter Milan rachetée par un Finlandais ?

Comment dit-on « tenace » en finlandais ?

Thomas Zilliacus avait d’abord tenté de racheter Manchester United, presque par surprise, mais surtout en vain. L’homme d’affaires finlandais n’est pourtant pas rassasié et veut désormais se pencher sur le cas de l’Inter Milan. Dans les colonnes de La Repubblica , l’homme de 67 ans aux yeux plus gros que le ventre a déclaré ce lundi : « Je suis sérieux, cette semaine ou au plus tard la semaine prochaine, l’actuel propriétaire de l’Inter recevra une offre adéquate pour le rachat du club. » …

EL pour SOFOOT.com