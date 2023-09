L’Inter Miami change d’hôtel pour soutenir des grévistes en Californie

Messi pensait être débarrassé des grèves en quittant Paris ? Raté.

L’équipe de l’Inter Miami avait prévu de séjourner au Fairmont Miramar, situé à Santa Monica, dans le cadre de son match sur la pelouse du Los Angeles FC, prévu dans la nuit de dimanche à lundi. Seulement, des milliers d’employés du secteur de l’hôtellerie – femmes de ménage, cuisiniers, grooms, serveurs, etc. – sont en grève dans la région pour réclamer de meilleurs salaires face à la hausse du coût de la vie. Le syndicat United Here Local 11 a ainsi publié un communiqué en demandant « à Lionel Messi et à ses coéquipiers de faire preuve de solidarité et de rester à l’écart du Fairmont Miramar » . Un vœu exaucé par la franchise floridienne.…

QB pour SOFOOT.com