L'Insee prévoit une légère hausse du taux de chômage

Le taux de chômage devrait enregistrer une légère hausse de 0,1 point au quatrième trimestre 2023 et d'autant au premier trimestre 2024 pour atteindre 7,6% de la population active, avant de se stabiliser, selon la dernière note de conjoncture de l'Insee publiée jeudi.

( AFP / PHILIPPE LOPEZ )

Au troisième trimestre 2023, le taux de chômage au sens du BIT a augmenté de 0,2 point par rapport au trimestre précédent, à 7,4% de la population active, rappelle l'Institut.

Cette hausse résulte d'abord du "ralentissement de l'emploi" alors même que la population active est restée "plutôt dynamique": 37.000 emplois nets ont été créés au troisième trimestre pour 100.000 actifs supplémentaires (soit une hausse proche de celle des trimestres précédents), explique la note de conjoncture.

"Au quatrième trimestre 2023 et au premier semestre 2024, principalement sous l’effet de la réforme des retraites, la population active continuerait d’augmenter", poursuit l'Insee. "Compte tenu d’une quasi-stagnation attendue de l’emploi, le taux de chômage augmenterait de 0,1 point au quatrième trimestre 2023 et au premier trimestre 2024, jusqu’à 7,6% de la population active, puis serait stable au deuxième trimestre".

"Il serait ainsi à son plus haut niveau depuis le troisième trimestre 2021", indique l'Insee.

L'emploi salarié, lui, a "nettement ralenti" depuis début 2023 (+0,3% au premier trimestre 2023 puis +0,1% aux deuxième et troisième trimestres), après un net dynamisme en 2021 (+0,8% en moyenne par trimestre) et, dans une moindre mesure, en 2022 (+0,3% en moyenne par trimestre).

Il serait stable au quatrième trimestre 2023 et au premier trimestre 2024 (+0%) puis augmenterait de 0,1% au deuxième trimestre 2024.

"Finalement, en tenant compte également d’une faible hausse prévue de l’emploi non salarié, l’emploi total resterait quasi stable", écrit l'Insee.

En juin 2024, l’augmentation du nombre d’emplois créés sur un an atteindrait +0,3% (soit +82.000 emplois), en nette diminution par rapport à la progression observée un an plus tôt (+1,1% soit +337.000 emplois de mi-2022 à mi-2023).