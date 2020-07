L'inquiétant retour du Covid-19 dans les eaux usées parisiennes

Plusieurs analyses ont révélé la présence, en quantité minime, de virus dans les eaux usées (illustration). © Sebastien JARRY / MAXPPP / /MAXPPP

Les eaux usées peuvent en dire long sur les problèmes auxquels sont confrontés les habitants d'une ville. À Paris, ces eaux qui sont ensuite retraitées sont étudiées par les autorités, notamment depuis plusieurs mois. L'objectif : évaluer la circulation du coronavirus au sein de la population parisienne. Le projet se nomme « Obépine » et a permis d'établir, sur la base d'échantillons prélevés entre le 5 mars et le 23 avril, un lien entre la quantité de virus présente dans les eaux usées et le nombre de cas réels. Or, depuis une quinzaine de jours, et la fin des mesures de confinement, la quantité de virus détectée dans ces eaux pourrait indiquer une petite reprise de l'épidémie, selon plusieurs sources concordantes évoquées par Le Monde.

Eau de Paris indique que les eaux usées « reflètent en partie l'état de santé de la population » et sont un indicateur « avancé » du stade de l'épidémie. Car, le virus est présent dans les selles d'un malade, même avant que celui-ci ne rapporte les premiers symptômes, et va donc « contaminer » les eaux qui évacuent ces selles. Cette contamination avait été remarquée, pendant le confinement, dans le réseau parisien d'eau non potable, alimenté par les eaux usées après leur passage en station d'épuration. La Ville de Paris avait décidé d'arrêter d'utiliser cette eau non potable par précaution. À la mi-mai, les nouveaux prélèvements n'avaient pas permis de

