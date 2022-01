L'inflation va t-elle finir de plomber les soldes d'hiver ?

À peine les courses de Noël terminées, c'est déjà l'heure des soldes d'hiver qui débutent mercredi. La période reste attendue par les commerçants mais perd chaque année de son importance face à la concurrence des promotions en ligne, a fortiori en plein "raz-de-marée" de contagion Covid-19. Et la flambée des prix n'arrange pas la tendance.

Le rendez-vous n'en est plus vraiment un : les soldes d'hiver commenceront mercredi 12 janvier, avec une attente modérée par le contexte sanitaire et les opérations promotionnelles qui pullulent en ligne tout au long de l'année. Autre incertitude importante, la façon dont l'inflation pèsera sur le secteur de la mode en 2022. "Habituellement, la mode est un marché où les prix progressent assez faiblement par rapport à d'autres produits de l'économie, mais là on va sans doute observer une hausse", estime ainsi Gildas Minvielle, directeur de l'observatoire économique de l'Institut Français de la Mode.

Dans la zone euro, un niveau d'inflation inédit en 25 ans

"Les cours des matières premières comme le coton, le pétrole, la laine ont progressé, ce à quoi s'ajoutent les problématiques posées par l'approvisionnement, comme le coût du fret, qui pèse énormément sur les prix", et encourage à produire moins loin qu'auparavant, poursuit le spécialiste du secteur. Après avoir plongé dans les premières semaines de la crise sanitaire du Covid-19, en mars 2020, le cours du coton n'a depuis cessé de progresser, s'envolant de 43% sur la dernière année.

Le contexte d'inflation risque en tout cas de peser sur les ventes lors de la période des soldes, car quand les autres postes de dépenses sont plus importants, les consommateurs diminuent le budget alloué aux dépenses de mode. En Europe, c'est notamment la flambée des prix de l'énergie qui explique un taux d'inflation à 5% sur un an en décembre, selon Eurostat, soit un plus haut en 25 ans. De quoi inquiéter les commerçants, au point que, selon un sondage sur le terrain conduit par la FNH à paraître prochainement, 8 commerçants indépendants sur 10 se disent inquiets pour la pérennité de leur activité commerciale en 2022, selon Florence Bonnet-Touré.

Les consommateurs à l'affût des bonnes affaires ont bien remarqué que les ventes privées avaient déjà commencé, notamment sur internet. Plus largement, les opérations promotionnelles ont fleuri ces dernières années, "ce qui perturbe nos repères puisqu'à force de voir des produits soldés en permanence, le consommateur se dit que c'est en réalité le prix non barré qui est trop cher", observe Gildas Minvielle. En juin dernier, Amazon avait ainsi organisé sa gigantesque opération promotionnelle du Prime Day les 21 et 22 juin, une semaine avant le coup d'envoi des soldes en France. Une date fixée internationalement mais vécue comme une "déclaration de guerre" par certains commerçants français.