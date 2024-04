information fournie par So Foot • 17/04/2024 à 19:35

L’incroyable stat de Kylian Mbappé en Ligue des champions

Sur les traces de son idole.

Double buteur sur la pelouse du stade olympique de Montjuïc pour sceller la qualification parisienne face au Barça, Kylian Mbappé s’est une nouvelle fois montré décisif dans une rencontre de phase finale de Ligue des champions. De quoi propulser le n°7 Rouge et Bleu à la deuxième place des meilleurs buteurs en C1 une fois l’hiver et le printemps venus, dépassant Karim Benzema et revenant à huit longueurs de Cristiano Ronaldo, large leader de la catégorie.…

TB pour SOFOOT.com