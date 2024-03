L’improbable statistique des tirs au but en Ligue des champions

Pour sûr qu’ils reprendront leur bien dès demain.

Si Arsenal s’est qualifié pour son premier quart de finale depuis 2010 en C1, ce n’est pas la seule marque de plus de 10 ans à être tombée ce soir en Ligue des champions. En effet, la séance de tirs au but entre les Gunners et Porto est la première dans la compétition depuis 2016, hors finale. Si cette même année, le titre s’était lui aussi joué aux penaltys, c’est surtout le huitième de finale entre l’Atlético de Madrid et le PSV Eindhoven qui s’était conclu par ce que les Français appellent communément une loterie. Alors que la finale de 2016 mettait déjà aux prises l’équipe de Simeone, face au Real Madrid, il est intéressant de remarquer que la précédente séance dans la compétition était encore du fait des Colchoneros ! Aux prises avec Leverkusen, les Madrilènes s’étaient imposés lors de l’édition 2014-2015, déjà en huitièmes de finale.…

JF pour SOFOOT.com