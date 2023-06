information fournie par So Foot • 17/06/2023 à 12:19

L’icône Martin Tyler quitte Sky Sports

Il raccroche le micro.

A 77 ans, et après plus de trente ans de service sur Sky Sports, l’iconique commentateur anglais Martin Tyler quitte la chaine anglaise. Depuis sa fondation en 1992, Sky Sports avait fait de l’Anglais la voix des grands moments de football, que ce soit en Coupe du monde, à l’Euro, et bien évidemment en Premier League où son « Aguerooooo » du titre de 2012 de City restera gravé à jamais.…

AHD pour SOFOOT.com