L'homonyme d'un joueur de Ligue 1 a présenté sa collection à la Fashion Week de Paris

Mohamed Achi est un jeune crack de Bondy (un de plus), formé et lancé au FC Nantes, âgé de 21 ans, international U20, auteur de trois apparitions en Ligue 1 depuis le début de sa carrière et prêté au Paris 13 Atletico (National) lors de la deuxième partie de saison 2022-2023. Et il possède un homonyme réputé : Mohammed Ashi, couturier saoudien de 26 bâtons, qui a marqué l’histoire cette semaine en devenant le premier créateur originaire d’un pays du Golfe à présenter un défilé à la prestigieuse Fashion Week haute couture de Paris.…

JB pour SOFOOT.com