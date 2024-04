information fournie par So Foot • 21/04/2024 à 20:21

L’expulsion lunaire d’un gardien au Portugal

O Surrealismo.

Séquence d’un rare whatthefuckisme ce dimanche après-midi en D1 portugaise. Contexte : on joue un match de fond de classement entre Chaves, avant-dernier mais pas encore relégué et Estoril, 14 e , mais pas encore maintenu. Sept points séparent les deux équipes, la tension est à son comble. Les locaux ouvrent rapidement le score, mais se font remonter, puis dépasser, en deuxième période. Et là, à la troisième minute du temps additionnel, c’est le drame.…

JD pour SOFOOT.com