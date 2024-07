L'ex-PDG et propriétaire d'Atalian condamné à un an et demi de prison ferme

( AFP / DAMIEN MEYER )

L'ex-patron du géant du service aux entreprises Atalian, soupçonné d'avoir détourné des millions d'euros des comptes de sa société entre 2008 et 2019, a été condamné mardi à Paris à un an et demi d'emprisonnement ferme et à une amende de 375.000 euros.

Le tribunal correctionnel a jugé Franck Julien coupable de multiples abus de biens sociaux, de blanchiment aggravé et de complicité de faux et d'usage de faux.

Il l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement, dont 30 mois assortis du sursis probatoire pendant deux ans. Il devrait effectuer la partie ferme à domicile, sous surveillance électronique.

Le parquet avait requis lors du procès, qui s'est déroulé entre janvier et mars, cinq ans de prison, dont trois ferme, et une amende d'un million d'euros.

Le tribunal a également prononcé une interdiction de gérer une entreprise pendant trois ans, et la confiscation de ses biens immobiliers en Belgique et aux Invalides à Paris, dont la valeur s'élève à plusieurs millions d'euros, ainsi que d'une créance de plus de 8 millions d'euros.

Le président du tribunal a souligné que les faits d'abus de biens sociaux, commis dans "le but de s'enrichir personnellement", étaient "nombreux" et portaient sur des "sommes considérables" atteignant 17 millions d'euros entre 2008 et 2017.

Le comportement du patron a entraîné "le licenciement de nombreux cadres", ce qui est "contraire à la probité attendue d'un chef d'entreprise", a-t-il ajouté.

Parmi la quinzaine d'autres prévenus jugés dans ce dossier, trois ont été relaxés. Les autres ont été condamnés à des amendes et/ou des peines allant jusqu'à trois ans de prison dont deux assortis du sursis probatoire.

Le dossier a débuté fortuitement le 6 janvier 2015, à la faveur d'un banal contrôle routier, quand des douaniers ont découvert dans le coffre d'une voiture près de 2 millions d'euros en liquide, dissimulés dans un chauffe-eau et un sèche-linge.

Au fil des investigations, les enquêteurs on mis au jour une "véritable prédation des biens de la société au bénéfice de son dirigeant", selon les juges d'instruction.

L'ex-PDG avait l'habitude de facturer à sa société, et rarement de rembourser, la rénovation de biens immobiliers personnels: un appartement à Paris, une maison en forêt de Rambouillet (Yvelines), un hôtel particulier à Uccle, près de Bruxelles...

Les artisans surfacturaient ou émettaient de fausses factures pour rétrocéder ultérieurement des espèces à M. Julien ou à d'autres cadres de la société.

Créé en 1944, Atalian, spécialisé dans le nettoyage et la sécurité des entreprises, compte aujourd'hui 66.000 salariés dans le monde et a réalisé 2 milliards d'euros de chiffre d’affaires en 2023.