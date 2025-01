L’ex-arbitre David Coote justifie ses déboires par son homosexualité dissimulée

L’été dernier, David Coote avait enflammé Internet et les tabloïds anglais. Pendant l’Euro, des vidéos de l’arbitre de Premier League avaient été publiées . Dans celles-ci, des insultes envers Jürgen Klopp et son Liverpool, mais surtout Coote en train de sniffer de la cocaïne. Démis de ses fonctions par l’association des arbitres pros anglais, l’homme de 42 ans s’était enfermé dans le silence. Jusqu’à ce lundi soir, où il s’est longuement confié au Sun .

« J’ai eu du mal à me sentir fier d’être moi »

Après s’être excusé pour cet épisode compliqué, Coote a expliqué les raisons de sa dépendance à la cocaïne et fait son coming-out . « Je suis gay et j’ai eu du mal à me sentir fier d’être moi pendant une longue période. (…) J’ai caché mes émotions en tant que jeune arbitre et j’ai également caché ma sexualité. Et cela m’a conduit à toute une série de comportements. (…) J’ai eu de longues périodes où je ne l’ai pas utilisée (la cocaïne, NDLR) , mais c’était l’une de mes échappatoires. Je voulais juste fuir le stress et l’acharnement du travail. J’éprouve un immense sentiment de honte à dire que j’ai choisi cette voie. » …

TJ pour SOFOOT.com