L’Europe sourit enfin au PSG

Avec notamment Fabian Ruiz et Vitinha en têtes d’affiche, les joueurs du Paris Saint-Germain se sont montrés plutôt à leur avantage dans cet Euro. En attendant le réveil des tricolores ?

Il n’y a donc pas que le Real Madrid qui a le droit de régner sur l’Europe. Trois heures après avoir vu Arda Güler régaler avec la Turquie (dans la lignée de Toni Kroos, Jude Bellingham et Dani Carvajal), Vitinha a rayonné pour guider le Portugal vers un précieux succès face à la Tchéquie. Franciliens et Merengues sont désormais les seuls à avoir vu deux des leurs glaner le titre d’homme du match. (Ils ont toutefois également vu Antonio Rüdiger marquer malencontreusement contre son camp et Andriy Lunin plomber l’Ukraine.) Un joli début de compétition pour le contingent du PSG parti à la conquête de l’Allemagne.

Vitinha et Ruiz, rois du milieu

Samedi après-midi, les supporters parisiens tranquillement posés devant le premier choc de cet Euro entre l’Espagne et la Croatie n’y ont sans doute pas cru. Sous leurs yeux ébahis, Fabián Ruiz a d’abord envoyé Álvaro Morata ouvrir le score d’une ouverture lumineuse, avant de breaker dans la foulée, sans oublier de faire danser toute la défense à damier. « Le joueur sur lequel personne ne comptait est en train de mener l’Espagne avec brio » , s’enflammait Marca , qui attendait plutôt Pedri, Rodri ou Lamine Yamal en chefs d’orchestre. « C’est un joueur exceptionnel, d’un très haut niveau mondial. Et il est certain que s’il ne s’appelait pas Fabián, on parlerait beaucoup plus de lui , fanfaronnait pour sa part le sélectionneur Luis de La Fuente en conférence de presse d’après-match. Fabián n’est peut-être que la représentation de tous ces joueurs qui travaillent dans l’ombre et devraient bénéficier de cette reconnaissance médiatique. » …

Par Tom Binet pour SOFOOT.com