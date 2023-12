L'Étrange Noël de monsieur Jim

Si Manchester United, actuel huitième de Premier League, vit l’un des pires débuts de saison de son histoire, ses supporters ont vécu un avant réveillon animé avec l’annonce officielle de la prise de participation de Sir Jim Ratcliffe, patron d’Ineos, à hauteur de 25% dans le capital du club. Tout ça pour quelles conséquences ?

La nouvelle est tombée au pied du sapin, à l’heure de la fermeture des marchés de Noël et des énièmes verres de vin chaud, au bout de longues années de bataille. Oui, ça y est, enfin : après plusieurs mois de négociations, Sir Jim Ratcliffe, patron d’Ineos et déjà propriétaire de trois autres clubs (l’OGC Nice, Lausanne-Sport, le RC Abidjan), a officiellement racheté, dimanche, 25% des parts de Manchester United contre un chèque d’1,5 milliard d’euros, ce qui a permis aux supporters historiques du club de passer le réveillon avec une occasion de trinquer.

Mais pourquoi donc ? D’abord, car en faisant son entrée au capital, Ratcliffe a obtenu la gestion des affaires sportives d’un navire qui traverse un début d’exercice historiquement galère (une seule victoire en six matchs de poules de Ligue des champions, huit défaites en 18 journées de Premier League, une élimination en Carabao Cup dès le quatrième tour) et qui avait plus que jamais besoin d’un changement après des années de contestation contre la gestion de la famille Glazer, arrivée aux manettes en 2005 et qui va garder pour le moment ce qui compte le plus à ses yeux, à savoir le contrôle des affaires commerciales de l’institution. Ensuite, car l’Anglais, âgé de 71 ans, né à une dizaine de kilomètres d’Old Trafford et fan de toujours de Manchester United, a déjà annoncé qu’il allait investir 300 millions d’euros pour des travaux de rénovation bienvenus de l’enceinte (augmentation de la capacité, réparation de plusieurs fuites). Enfin, et surtout, cette annonce fait naître l’espoir qu’on reparle enfin durablement de foot dans un club toujours aussi endetté (829 millions d’euros) malgré des revenus toujours aussi colossaux (744 millions d’euros pour la saison 2022-2023), ce qui s’explique par la gestion des Glazer, habitués à se remplir les poches de dividendes issus de revenus commerciaux de plus en plus gros, tout en se servant en parallèle dans les caisses du club pour rembourser l’emprunt qu’ils ont contracté pour le racheter en 2005. Alors, enfin le soleil ?…

Par Maxime Brigand pour SOFOOT.com