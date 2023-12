L’étrange année de monsieur Mbappé

Kylian MBAPPE of Paris SG and Leny YORO of Lille during the Ligue 1 Uber Eats match between LOSC Lille and Paris Saint-Germain Football Club at Stade Pierre Mauroy on December 17, 2023 in Lille, France. (Photo by Anthony Dibon/Icon Sport)

Il y a un an tout pile, Kylian Mbappé se rapprochait encore un peu plus des sommets au fil d'une finale de Coupe du monde absolument somptueuse. Pourtant, 2023 n'a pas apporté que du bonheur à l'attaquant parisien, qui semble de plus en plus éteint ces dernières semaines.

Le 18 décembre 2022 restera une date à part dans la vie de Kylian Mbappé. Intenable, l’attaquant de l’équipe de France inscrivait un triplé lors de la finale d’une Coupe du monde qu’il aura survolée de bout en bout. Insuffisant pour broder une troisième étoile sur le maillot frappé du coq, mais clairement un acte fondateur dans l’ascension du crack de Bondy vers les sommets absolus du football planétaire. Et s’il était déjà le meilleur joueur du globe ? Un an plus tard pourtant, le numéro 7 du PSG a vécu une année relativement quelconque, malgré les buts empilés une nouvelle fois à la pelle. Et donne l’impression que sa carrière – qu’il veut pourtant largement scénariser – n’a pas beaucoup avancé.

2023, comme ci comme ça

Une année 2023 qui avait commencé dans l’enfer de Bollaert, treize petits jours à peine après la désillusion de Doha, pour la première défaite de la saison du PSG de Christophe Galtier. Pas la meilleure manière de tourner la page. Depuis, Kylian Mbappé a continué d’enfiler les buts comme des perles, a pris la suite de Hugo Lloris comme capitaine de l’équipe de France, gratté un sixième titre de champion de France et combiné quelques records individuels supplémentaires. À la lecture de sa fiche statistique, difficile d’imaginer l’apparition du moindre nuage dans la vie du Parisien, très largement meilleur buteur de Ligue 1 cette saison avec déjà seize caramels en quinze rencontres disputées (et un joli badge désormais collé à son maillot).…

Par Tom Binet pour SOFOOT.com