information fournie par So Foot • 21/12/2023 à 17:37

L’Étoile Rouge de Belgrade se sépare de son entraîneur

On a vu mieux comme cadeaux de Noël.

L’Étoile rouge de Belgrade s’est séparée de son entraîneur, Barak Bakhar. Les Serbes ont terminé quatrièmes de leur groupe de Ligue des champions (un point en six rencontres) et sont aujourd’hui seconds de leur championnat après leur défaite hier face au grand rival du Partizan Belgrade. Ce sont ces résultats qui ont conduit, Zvezdan Terzić, directeur général de l’Étoile rouge a stopper la collaboration entre le club et son entraîneur : « La conséquence des mauvais résultats ces temps-ci est la résiliation mutuelle avec l’ancien entraîneur Barak Bakhar. C’est comme ça que ça se passe dans le football, quand il n’y a pas de résultats, l’entraîneur est le premier à en souffrir. » …

LP pour SOFOOT.com