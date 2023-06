L'Étoile Lavalloise sacrée championne de France de futsal !

Au terme d’un suspense haletant à Caen ce samedi soir, l’Étoile Lavalloise a décroché son premier titre de champion de France de futsal en s’imposant 5-3 en finale face au Sporting Club de Paris. Le spectacle a notamment eu lieu en première période, car après avoir été menés 0-2, les Lavallois sont rentrés au vestiaire en menant 4-3. Forcément plus fermé, le second acte a tourné en leur avantage et ils ont finalement réussi à rafler la mise en inscrivant un dernier but pour tuer le match.

🏆L'@ELFC_officiel EST CHAMPIONNE DE FRANCE 2023 ! …

AL pour SOFOOT.com