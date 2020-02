Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Etat votera contre la reconduction de Kocher comme DG d'Engie Reuters • 06/02/2020 à 17:34









L'ETAT VOTERA CONTRE LA RECONDUCTION DE KOCHER COMME DG D'ENGIE PARIS (Reuters) - Les représentants de l'Etat au conseil d'administration d'Engie ont décidé de voter contre le renouvellement du mandat de directrice générale d'Isabelle Kocher, apprend-on jeudi de deux sources proches du dossier. Un conseil d'administration extraordinaire d'Engie doit se réunir en fin d'après-midi pour statuer sur le sort d'Isabelle Kocher, dont le mandat expire en mai. L'Etat détient 24% du capital du groupe et trois sièges au conseil. La gouvernance d'Engie est devenue ces derniers mois un sujet politiquement sensible pour le gouvernement, en particulier parce qu'Isabelle Kocher est la seule femme à la tête d'une entreprise du CAC 40. (Benjamin Mallet, Michel Rose, édité par Jean-Stéphane Brosse)

