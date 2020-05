Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Etat sera intransigeant sur la préservation des sites de Renault en France, déclare Philippe Reuters • 20/05/2020 à 16:47









L'ETAT SERA INTRANSIGEANT SUR LA PRÉSERVATION DES SITES DE RENAULT EN FRANCE, DÉCLARE PHILIPPE PARIS (Reuters) - Le gouvernement français sera intransigeant concernant la préservation des sites de Renault en France, a déclaré mercredi le Premier ministre Edouard Philippe après des informations de presse faisant état de la fermeture envisagée par le constructeur automobile de plusieurs sites dans l'Hexagone. "Nous serons extrêmement attachés, intransigeants même, à la préservation des sites France", a assuré Edouard Philippe lors des questions au gouvernement au Sénat. "Nous serons extrêmement exigeants sur le fait que la France demeure le centre mondial de l'ingénierie, de la recherche, de l'innovation, du développement." "Nous serons extrêmement attachés à la qualité du dialogue et de l'accompagnement social, c'est avec ce prisme que nous allons étudier les propositions du constructeur", a-t-il ajouté, réaffirmant une nouvelle fois l'attachement du gouvernement au site de Flins-sur-Seine qui doit "dans toute la mesure du possible être préservé". Selon le quotidien économique Les Echos, Renault envisagerait de fermer trois sites en France dans le cadre de son plan d'économies, dont l'usine d'assemblage de Dieppe (Seine-Maritime), et d'arrêter la production de véhicules à Flins (Yvelines). (Marine Pennetier, édité par Bertrand Boucey)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.