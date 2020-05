Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Etat a mobilisé €450 mds pour l'économie française, dit Le Maire Reuters • 25/05/2020 à 09:14









L'ETAT A MOBILISÉ €450 MDS POUR L'ÉCONOMIE FRANÇAISE, DIT LE MAIRE PARIS (Reuters) - L'Etat a mobilisé 450 milliards d'euros au total, soit 20% de la richesse nationale, pour soutenir l'économie française face à la crise du nouveau coronavirus, a déclaré lundi Bruno Le Maire, qui inclut dans cette somme aussi bien des fonds effectivement débloqués que des garanties apportées à des prêts. "Si on prend l'intégralité de ce qui a été fait, en budgétaire et en soutien de trésorerie, c'est 450 milliards d'euros, 20% de la richesse nationale, qui ont été mis sur la table", a dit le ministre de l'Economie sur BFM TV et RMC. Bruno Le Maire a aussi déclaré que la taxation des géants du numérique avait jusqu'à présent rapporté 350 millions d'euros. (Bertrand Boucey, édité par Jean-Michel Bélot)

