Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Estonie désapprouve le plan de relance de la Commission Reuters • 27/05/2020 à 23:26









L'ESTONIE DÉSAPPROUVE LE PLAN DE RELANCE DE LA COMMISSION TALLINN (Reuters) - Martin Helme, le ministre estonien des Finances, a exprimé mercredi son désaccord avec le plan de relance présenté mercredi par la Commission européenne. "La Commission européenne, dans le sillage de la ligne franco-allemande, a fait un grand pas en avant en direction des Etats-Unis d'Europe", a déclaré le ministre qui représente l'extrême droite au sein de la coalition gouvernementale estonienne, dans un entretien accordé à la télévision publique ETV. la Commission européenne a dévoilé mercredi un plan de relance de 750 milliards d'euros qui, adossé à un budget pluriannuel de 1.100 milliards d'euros, doit permettre à l'économie du bloc de se remettre de l'épidémie de coronavirus qui a fortement ébranlé les 27 Etats membres. Sur les 750 milliards, 173 milliards d'euros seront débloqués pour l'Italie (82 milliards d'euros d'aides directes et 91 milliards sous forme de prêts) et 140 milliards d'euros pour l'Espagne (77 milliards d'aides directes et 63 milliards sous forme de prêts), les deux pays les plus touchés par l'épidémie, selon un responsable européen. (Reporting by Tarmo Virki; editing by Grant McCool)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.