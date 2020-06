Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Espagne va rouvrir ses frontières à l'espace Schenghen dès le 21 juin Reuters • 14/06/2020 à 17:11









L'ESPAGNE VA ROUVRIR SES FRONTIÈRES À L'ESPACE SCHENGHEN DÈS LE 21 JUIN MADRID (Reuters) - L'Espagne va rouvrir ses frontières à la plupart des visiteurs de l'espace européen Schenghen à compter du 21 juin, soit dix jours plus tôt que prévu, a annoncé dimanche le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez. "Nous avons réussi à contrôler le virus dans notre pays et sur le continent européen (...) mais les risques n'ont pas disparu", a-t-il dit au cours d'une conférence de presse organisée après sa rencontre avec les dirigeants des 17 régions d'Espagne. "Le tourisme est un secteur clé pour la reprise économique", a-t-il ajouté. L'Espagne, qui impose actuellement une "quatorzaine" aux voyageurs se présentant à ses frontières, testera cet assouplissement dès lundi en autorisant les touristes allemands à se rendre dans les îles Baléares. En revanche, la frontière entre l'Espagne et le Portugal restera fermée jusqu'au 1er juillet, a poursuivi Pedro Sanchez, sans dire pourquoi. (Joan Faus, Gilles Guillaume pour la version française)

