information fournie par So Foot • 31/07/2023 à 11:23

L’Espagne s’adjuge l’Euro U19 féminin

Bandidas .

Pendant que les grandes sont à la Coupe du monde en Australie et en Nouvelle-Zélande, ce dimanche, les cadettes espagnoles ont remporté l’Euro U19 organisé en Belgique. Une victoire obtenue aux tirs au but contre l’Allemagne (0-0, 3-2), pour ce qui constitue le deuxième titre consécutif de l’Espagne sur la scène continentale, le quatrième depuis 2017 (pour une compétition annuelle) et le cinquième de son histoire.…

AC pour SOFOOT.com