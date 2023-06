information fournie par So Foot • 15/06/2023 à 23:16

L’Espagne refait le coup à l’Italie

Au terme d'une partie enlevée que l'Espagne a globalement dominée, la Roja a pris le dessus sur l'Italie (2-1) pour retrouver la Croatie en finale de la Ligue des nations 2023.

Espagne 2-1 Italie

Buts: Yeremi Pino (3 e ), Joselu (88 e ) pour l’Espagne // Immobile (SP 11 e ) pour l’Italie

Il faut croire que le scénario d’une demi-finale Espagne-Italie en Ligue des nations doit obligatoirement se terminer par une victoire 2-1 des Ibériques. Comme lors de la précédente édition, les Espagnols sont venus à bout de la Nazionale – cette fois avec un peu plus de difficulté qu’en octobre 2021 – grâce à un but tardif et plein d’opportunisme de Joselu qui a offert une finale aux siens. Décidément en 2023, l’Italie n’a pas le droit au bonheur.…

Par Andrea Chazy pour SOFOOT.com