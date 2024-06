information fournie par So Foot • 05/06/2024 à 11:35

L’Espagne prolonge déjà son sélectionneur

Le contrat de confiance.

À quelques jours du début de l’Euro 2024, l’Espagne décide de faire confiance à son sélectionneur. Ce mercredi, la Fédération espagnole de football (RFEF) a annoncé la prolongation de Luis de la Fuente jusqu’en 2026, et la Coupe du monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Le contrat de l’ancien entraîneur de l’Athletic Club prenait fin le 30 juin prochain, et l’objectif de la RFEF était de régler la question avant le départ de la Roja en Allemagne, c’est chose faite.…

MV pour SOFOOT.com