information fournie par So Foot • 02/12/2023 à 19:32

L’Espagne et l’Italie dans le groupe de la mort, la Belgique épargnée

Elles ne se quittent plus.

L’Espagne et l’Italie s’étaient déjà affrontées dans le cadre de l’Euro en 2008, 2012 (deux fois), 2016 et 2021. Un nouveau duel aura lieu l’été prochain, en Allemagne, puisque les deux sélections ont été versées dans le même groupe à l’occasion du tirage au sort, effectué ce samedi à Hambourg. Cette poule B mérite d’ailleurs sans aucun doute l’étiquette de groupe de la mort, car outre la Roja et la Nazionale (tenante du titre, faut-il le rappeler), elle est composée de la Croatie, troisième du dernier Mondial. L’Albanie, qui a réalisé un brillant parcours en éliminatoires, complète le tableau.…

RB pour SOFOOT.com