L'ESPAGNE ENCADRE STRICTEMENT L'OCTROI DE SES AIDES AUX ENTREPRISES MADRID (Reuters) - Les entreprises espagnoles bénéficiaires d'une aide du gouvernement pour faire face aux conséquences de l'épidémie de coronavirus ne seront pas autorisées à verser de dividendes, a déclaré mardi la ministre du budget, Maria Jesus Montero. La ministre a également ajouté que les entreprises qui recevront ces aides ne seront pas autorisées à prendre des risques excessifs, à se lancer dans une expansion commerciale agressive ni à verser de primes aux membres de leur conseil d'administration. Au début du mois de juillet, Madrid a approuvé l'ouverture de nouvelles lignes de crédit garanties par l'État à hauteur de 50 milliards d'euros, dont un fonds de 10 milliards d'euros destiné à renflouer, si besoin, des entreprises dans des secteurs stratégiques considérés comme viables mais encourant des problèmes de solvabilité en raison du coronavirus. Le gouvernement a également fixé un seuil minimum de 25 millions d'euros pour entrer temporairement au capital d'entreprises touchées par la pandémie de coronavirus par l'intermédiaire de la holding industrielle publique SEPI. Ces nouvelles mesures interviennent après que les dirigeants de l'Union européenne ont conclu un accord sur un plan de relance de 750 milliards d'euros pour de l'économie du bloc affectée par le coronavirus. L'Espagne, qui devrait recevoir 140 milliards d'euros du fonds de relance de l'UE, dont un peu plus de la moitié - 72,7 milliards - sous forme de subventions, prévoit d'utiliser ces aides pour encourager les investissements dans la transformation numérique de son économie, la transition vers des sources d'énergie plus écologiques et l'éducation. (Jesús Aguado et EmmaPinedo, version française Kate Entringer, édité par Jean-Stéphane Brosse)

