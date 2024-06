L’Espagne donne la leçon à l’Italie

Dans un choc dominé et maîtrisé face à l’Italie, l’Espagne s’en est remise à un but contre son camp de Riccardo Calafiori pour l’emporter (1-0). Un succès largement mérité pour la Roja , qui s’assure de terminer en tête du groupe B.

Espagne 1-0 Italie

But : Calafiori (55 e , C.S.C.) pour la Roja

L’Europe attendait avec impatience le premier choc de cet Euro 2024. Et alors que l’on aurait pu imaginer un duel âpre et serré entre Espagnols et Italiens, la Roja a décidé d’activer le mode destructeur, ne laissant rien à la Nazionale , même pas des miettes. 58% de possession, 20 frappes à 4 : une démonstration de force de la bande de Rodri, qui s’impose (1-0) et s’assure la tête du groupe B. Les Azzurri devront défendre leur deuxième place lors de la dernière journée face à la Croatie.…

Par Tristan Pubert pour SOFOOT.com