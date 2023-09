information fournie par So Foot • 07/09/2023 à 19:44

L’Espagne débarque sans crampons en Géorgie

Faut avouer que c’est plutôt grole.

Scène assez surréaliste du du côté de Tbilissi où les Espagnols se sont entraînés en baskets. Premièrement parce que les championnats du monde d’athlétisme sont désormais terminés, et qu’en plus leur meilleur sprinter, Adama Traoré, n’a même pas été appelé et deuxièmement parce que les crampons des joueurs de la Roja ne sont tout simplement pas arrivés en Géorgie où l’Espagne joue ce vendredi soir.…

FP pour SOFOOT.com