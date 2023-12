information fournie par So Foot • 14/12/2023 à 22:54

L’équipe de France de futsal écrase la Slovaquie et ira la Coupe du monde pour la première fois

Jour de première.

L’équipe de France de futsal a écarté sans trembler la Slovaquie (7-1) ce jeudi. Les hommes de Raphaël Reynaud se qualifient ainsi pour la Coupe du monde de Futsal 2024 en Ouzbékistan, en septembre et octobre prochains, une première dans l’histoire du pays. Ils se sont rendus le match facile très rapidement en l’entamant pied au plancher. Mis sur les bons rails par le capitaine Abdessamad Mohammed dès la première minute de jeu, les Bleus ont continué leur festival en première période avec des buts de Sid Ahmed Belhaj, d’Ouassini Guirio et de Souheil Mouhoudine, en plus d’un contre son camp slovaque qui a permis de terminer la première période avec un score sans appel de 5-0.…

EL pour SOFOOT.com