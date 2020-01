Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'épouse d'Orwell lui autorisait deux adultères par an Reuters • 20/01/2020 à 17:08









L'ÉPOUSE D'ORWELL LUI AUTORISAIT DEUX ADULTÈRES PAR AN LONDRES (Reuters) - George Orwell était autorisé à avoir des relations sexuelles extraconjugales deux fois par an, son épouse souhaitant "qu'il reste heureux", montrent des extraits de sa correspondance publiés lundi par The Times, à la veille du 70e anniversaire de sa mort. George Orwell a rencontré Brenda Salkeld quelques années avant d'atteindre la notoriété, notamment avec la publication en 1933 de "La Vache enragée", et selon les échanges épistolaires rendus publics, elle a eu une influence notable sur son oeuvre. Dans les lettres qu'il lui a adressées, l'auteur de "1984" et de "La Ferme des animaux" écrit que sa première épouse, Eileen O'Shaughnessy, comprenait ses désirs. "Elle souhaite que je puisse me coucher avec toi deux fois par an environ, uniquement pour que je reste heureux", a-t-il écrit. Cette correspondance s'est poursuivie jusqu'en 1949, peu de temps avant son deuxième mariage et quelques semaines avant sa mort. (Elizabeth Howcroft, version française Nicolas Delame)

