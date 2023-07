L'envol contrarié des Super Falcons

Colosse du continent africain, le Nigeria, qui affronte ce jeudi l'Australie dans un match crucial, tarde à mettre en pratique un objectif défini à la fin des années 1980 : remporter la Coupe du monde.

Pour son entrée en lice en Australie, c’est peu dire que le Nigeria a montré un visage conquérant. Courageuses, les Super Falcons ont accroché des Canadiennes pourtant ultra-favorites (0-0). Si on peut qualifier d’exploit cette prestation, il faudra cependant confirmer face aux hôtes australiennes ce jeudi à Brisbane. Un match couperet, car une qualification se joue alors pour les joueuses de Randy Waldrum. La tâche s’annonce donc ardue, ce qui est paradoxal lorsque l’on est aussi un mastodonte continental, multiple vainqueur de la CAN, bien que dépossédé cette année par le Maroc. Le Nigeria réussit en effet mieux que ses voisins africains en matière de football féminin, et Pepsie Adiukwu, journaliste locale et observatrice avertie, en explique la raison : « Au Nigeria, il y a un nombre plus conséquent de filles qui jouent au foot par rapport au reste de l’Afrique. On a de ce fait les plus talentueuses. » Avec un tel vivier, il est normal de voir grand et de se mettre à rêver d’aller au-delà des quarts de finale, meilleure performance réalisée en 1999. Seulement, ce développement tarde encore à se concrétiser. Alors qu’est-ce qui cloche ?

Il faut encore se structurer d’un point de vue administratif, avant de vouloir conquérir le monde.…

Par Matteo Amghar pour SOFOOT.com