L’entraîneur de Bolton expulsé pour avoir regardé une action sur tablette

Une bonne façon de limiter les écrans.

La saison de League One a parfaitement débuté pour Bolton avec trois victoires en autant de rencontres et une première place du championnat. Malgré le large succès de son équipe contre Fleetwood ce mardi (3-1), l’entraîneur Ian Evatt a trouvé le moyen de se faire expulser. Après le carton rouge de l’attaquant local Dion Charles, à l’heure de jeu, le staff a regardé l’incident sur une tablette. Mécontent de la décision, le coach (et ancien défenseur de Queens Park et Blackpool notamment) est allé se plaindre au quatrième arbitre, avant d’être renvoyé en tribunes. « Un responsable de l’équipe qui utilise de l’équipement non autorisé ou qui se comporte de manière inappropriée à la suite de l’utilisation d’équipements électroniques ou de communication sera renvoyé » , indique le règlement de League One.…

EL pour SOFOOT.com