L’entraîneur de Benfica ne craint pas l’ambiance du Vélodrome

Même pas peur.

Battu lors du match aller à Lisbonne, Marseille compte (entre autres) sur son public pour renverser Benfica ce jeudi soir et tenter de rallier le dernier carré de la Ligue Europa. Malgré un stade Vélodrome habitué aux ambiances très chaudes, l’entraîneur lisboète Roger Schmidt ne s’est pas montré inquiet outre mesure : « C’est bien sûr un avantage de jouer à la maison. Mais ce ne sera pas nouveau pour nous. On a déjà joué à Toulouse, Glasgow, Milan, San Sebastián… Ce sera une grosse ambiance, il y aura du bruit. On le sait. Mais je pense qu’on est capables de se concentrer sur le match , a-t-il assuré. L’important est ce qui se passe sur le terrain, pas en tribunes. Nous devrons montrer que nous sommes capables de jouer dans ce genre d’ambiance en restant calmes et courageux. » …

TB pour SOFOOT.com