L’entraîneur d’Orlando déplore le traitement de faveur accordé à Lionel Messi

Ça commence à se voir.

Depuis son arrivée aux États-Unis, Lionel Messi impressionne sous les couleurs de l’Inter Miami. Débarqué outre-Atlantique après six mois de vacances prolongées à Paris, l’Argentin semble avoir emmené avec lui quelques arbitres conciliants et beaucoup de détracteurs. L’entraîneur d’Orlando City, Oscar Pareja, a ainsi encaissé deux buts du champion du monde 2022 dans la nuit de mercredi à jeudi et n’a que peu goûté à la supposée différence de traitement entre lui et ses adversaires. « Il doit être traité comme les autres. Les choses doivent être justes et ce qu’il s’est passé sur le terrain ne l’était pas », estime-t-il.…

EL pour SOFOOT.com