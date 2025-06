L'énergie du chorégraphe Hofesh Shechter, de Paris à Montpellier

Le chorégraphe Hofesh Shechter pose le 27 mai 2025 à l'Opéra Bastille à Paris ( AFP / JOEL SAGET )

"J'invite les danseurs dans mon monde": le chorégraphe Hofesh Shechter, figure de la danse contemporaine, raconte à l'AFP sa première création pour le Ballet de l'Opéra de Paris et livre ses premières envies en tant que nouveau co-directeur de la cité de la danse à Montpellier.

Très demandé sur les scènes internationales, l'artiste d'origine israélienne, qui a joué dans le film "En Corps" (2022) de Cédric Klapisch, signe "Red Carpet", une pièce dansée du 8 juin au 14 juillet au Palais Garnier.

Après des ateliers, "j'ai fait le casting et choisi ceux que je sentais connectés à mon travail", explique le chorégraphe de 50 ans, connu pour ses danses puissantes, viscérales, libératrices, qui électrisent ses danseurs comme le public. Il a souhaité ici constituer un groupe restreint de 13 membres, pour mieux "concentrer l'énergie".

Dans le processus de travail, "je définis la façon dont j'estime que le mouvement doit être, comment je le trouve puissant", décrit-il, disant vouloir "inviter les danseurs dans (son) monde". Ensuite, "à travers leur interprétation, je les laisse créer" et "ils apportent une nouvelle coloration à mon travail".

Dans le même temps, Hofesh Shechter, qui avait signé la musique du film de Klapisch avec Thomas Bangalter, moitié de Daft Punk, crée ses compositions. Dans "Red Carpet", ce sont "des morceaux électro" sur lesquels quatre musiciens jouent en live "un jazz expérimental".

Lors d'une répétition à laquelle l'AFP a pu assister, le groupe évolue en tribu organique, dont l'élan est percutant. Les danseurs ancrent leurs pas dans le sol, pour mieux le repousser dans le mouvement suivant.

Selon le chorégraphe, sa création s'inspire de "l'atmosphère du glamour, des paillettes, du cabaret", mais il ne souhaite pas en dire davantage sur cette oeuvre qui partira en tournée aux Etats-Unis en octobre.

Formé à la danse folklorique, il débute sa carrière comme danseur au sein de la Batsheva Dance Company en Israël. Il s'installe à Londres au début des années 2000, commence à créer et fonde en 2008 une compagnie à son nom.

- "Faire bouillonner" -

"Uprising" (2006), première pièce l'ayant révélé auprès du public, danse brute et percutante de sept hommes en colère, a pu être lue comme puisant son inspiration dans les émeutes en France de 2005. "From England with love" (2021) est quant à elle une ode à la jeunesse de ce pays, un an après l'entrée en vigueur du Brexit.

Le chorégraphe Hofesh Shechter pose le 27 mai 2025 à l'Opéra Bastille à Paris ( AFP / JOEL SAGET )

Hofesh Shechter vient par ailleurs d'être nommé, avec trois autres personnes, co-directeur de l'Agora, nouvelle cité internationale de la danse à Montpellier, qui gèrera également le festival Montpellier danse, rendez-vous de la création contemporaine.

Observant en France une "soif" pour son travail, il entend "faire bouillonner" la danse "dans la ville" ou "auprès des étudiants", "donner de l'énergie à ce lieu et en puiser également". Ce sera aussi un lieu d'attache pour sa compagnie les temps de création.

Les quatre co-directeurs de l'institution seront aussi responsables d'un master dédié aux talents internationaux. Il s'agit "de s'impliquer pour aider les jeunes chorégraphes", en partageant les "expériences".

Il restera toutefois basé au Royaume-Uni, pays dont il doit par ailleurs obtenir "bientôt" la nationalité, sa troisième puisqu'il a aussi la nationalité allemande.

"Political mother", autre de ses oeuvres, dansée dans le film de Cédric Klapisch, est quant à elle reprise à l'ouverture des Nuits de Fourvière cette semaine à Lyon, avec l'ex-danseuse du Ballet Marion Barbeau, héroïne du film.