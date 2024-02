L'emploi salarié quasi stable (-0,1%) dans le privé au quatrième trimestre

( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )

L'emploi privé en France est quasi stable au quatrième trimestre 2023 avec une très légère baisse de 0,1%, selon les chiffres définitifs publiés par l'Insee jeudi.

L'estimation provisoire de 0,0% publiée le 7 février est ainsi revue en baisse, avec une destruction de 12.600 postes, contre 8.300 estimés initialement par l'Institut national de la Statistique.

Ce tassement intervient après une hausse de 0,2% au troisième trimestre.

L'emploi salarié total, comprenant le secteur public, est stable au quatrième trimestre (0,0%), affichant une très légère hausse du nombre d'emplois (+11.900), par rapport au trimestre précédent.

Cette stabilité est due à l'augmentation de 0,4% de l'emploi dans la fonction publique, soit 24.500 postes en plus.

Sur un an, l'emploi salarié augmente de 0,4% dans le privé et au total de 0,6%, soit 150.000 postes en plus.

Par rapport à fin 2019, avant la crise sanitaire, l'augmentation est de 5% avec près de 1,3 million d'emplois supplémentaires.

Sur les trois derniers mois de 2023, l'emploi intérimaire baisse pour le quatrième trimestre consécutif avec un nouveau recul de 1,7%, soit 13.000 emplois en moins.

Hors intérim, l'emploi salarié augmente de 0,3% dans l'industrie mais diminue de 0,2% dans la construction, tandis qu'il est quasi stable dans les services marchands (-0,1%). Ces derniers restent à un niveau supérieur de 7,3% à fin 2019, avant la crise sanitaire.

La baisse est assez forte dans l'hébergement-restauration, en diminution de 0,7% sur le trimestre avec 9.200 emplois perdus, ainsi que dans l'information et la communication, avec -0,6%, soit 5.400 postes en moins. Le commerce perd 10.300 emplois (-0,3%).

Dans le tertiaire non marchand (administration, santé, enseignement, action sociale), l'emploi salarié augmente en revanche de 0,3%.