L'Égypte confirme un cas de coronavirus, le premier en Afrique

Le bilan de l'épidémie du nouveau coronavirus a dépassé samedi les 1 500 morts en Chine, et un premier cas de contamination en Afrique a été constaté en Égypte. C'est le ministère égyptien de la Santé qui a annoncé vendredi avoir enregistré le premier cas sur le continent africain. Le porteur de la maladie, qui n'est pas égyptien, a été hospitalisé en quarantaine. « Des tests cliniques ont été effectués sur les cas suspects qui se sont révélés positifs pour le virus sans montrer de symptômes de maladie », a annoncé Khaled Mejahed, le porte-parole du ministère. Les personnes qui étaient en contact avec le patient seront isolées pendant deux semaines à leur domicile par mesure de précaution, a-t-il ajouté.Lire aussi Coronavirus : le bilan grimpe à plus de 1 500 morts en ChineCe que l'on saitLes responsables ont pu confirmer le cas grâce à un programme de suivi mis en place par le gouvernement pour les voyageurs en provenance de pays où le virus s'est propagé. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) précise que le patient est dans un état stable. Le communiqué du ministère indique que la personne a été hospitalisée et isolée. Il n'a pas précisé la nationalité du malade ni son point d'entrée. L'Égypte est sur le pied de guerre d'autant plus que sa population a franchi le cap des 100 millions de personnes, ce qui en fait le pays le plus peuplé du monde arabe. Les autorités ont désigné l'hôpital central...