L'Écosse à effet

Avant d'affronter la France, l'Écosse est en pleine bourre. Déjà qualifiés pour l'Euro 2024, les hommes de Steve Clarke se mettent même à rêver plus grand. S'il profite d'un bon travail global de sa fédération, le sélectionneur fait aussi des miracles en étant capable de battre l'Espagne ou de transformer Scott McTominay en buteur en série.

Orphelins du XV de France, les amateurs de ballon ovale pourront se consoler ce mardi avec une rencontre qui sent bon le tournoi des Six Nations. À Villeneuve-d’Ascq, l’équipe de France de Didier Deschamps compte bien reconquérir le cœur d’un pays qui battait depuis de longues semaines pour celle de Fabien Galthié. En face, les footballeurs écossais avancent aussi dans l’ombre des rugbymen, mais sont tout près de s’en émanciper. Dimanche, les joueurs de Steve Clarke ont profité de la victoire de l’Espagne sur la Norvège (0-1) pour se qualifier à l’Euro 2024. Ils peuvent ainsi aborder le match contre les Bleus, puis les deux derniers des éliminatoires en Géorgie et face à la Norvège en novembre prochain, avec l’esprit serein.

Un jeu « un peu dégueulasse »

Jusqu’à présent, il faut dire qu’Andrew Robertson et ses coéquipiers n’ont, pour autant, jamais vraiment subi la pression. Annoncée outsider avec la Norvège d’un groupe qui devait être logiquement dominé par l’Espagne, l’Écosse a longtemps fait la course en tête. Cela grâce notamment à un succès de prestige contre la Roja (2-0) en mars dernier. De quoi largement agacer Rodri, plus adepte du tiki taka que du kick and rush : « C’est leur façon de jouer, il faut la respecter, mais franchement, c’est un peu dégueulasse. » Dans une ambiance survoltée à Hampden Park, les coéquipiers du Citizen avaient été pris dans la lessiveuse adverse. « Contre l’Espagne, les Écossais ont été très physiques, très agressifs et joueront toujours comme ça quand il le faudra » , explique Jamie Borthwick, journaliste pour la chaîne de télévision STV qui préfère prévenir les Français.…

Par Enzo Leanni pour SOFOOT.com