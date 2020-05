Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'économie US "touchera le fond" au deuxième trimestre avant une reprise "gigantesque" au 4e trimestre, déclare Mnuchin Reuters • 21/05/2020 à 18:35









L'ÉCONOMIE US "TOUCHERA LE FOND" AU DEUXIÈME TRIMESTRE AVANT UNE REPRISE "GIGANTESQUE" AU 4E TRIMESTRE, DECLARE MNUCHIN WASHINGTON (Reuters) - L'économie américaine va "toucher le fond" en ce deuxième trimestre mais commencera à se redresser au troisième avant une "progression gigantesque" au quatrième trimestre, a estimé jeudi le secrétaire américain au Trésor, Steven Mnuchin. "Nous allons avoir des progressions très, très fortes, je pense que nous allons observer une reprise très forte - on peut dire gigantesque - au quatrième trimestre", a dit Mnuchin, qui s'exprimait lors d'un colloque organisé en ligne par le quotidien The Hill. (David Lawder; version française Henri-Pierre André)

