L'ÉCONOMIE US EST FORTE, LA FED PRÊTE À AGIR, DIT POWELL WASHINGTON (Reuters) - L'économie américaine reste solide malgré les risques liés à l'épidémie de coronavirus et la banque centrale américaine agira de manière appropriée pour apporter son soutien, a déclaré vendredi Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale. "Les fondamentaux de l'économie américaine restent forts", souligne-t-il dans un communiqué diffusé avant la clôture de la Wall Street. "Cependant, le coronavirus constitue un risque évolutif pour l'activité économique. La Réserve fédérale surveille étroitement les développements et leurs implications sur les perspectives économiques. Nous utiliserons nos outils pour agir de manière appropriée afin de soutenir l'économie", a-t-il ajouté. Face aux inquiétudes entourant la propagation du coronavirus apparu en décembre en Chine, les Bourses mondiales ont accusé leur pire semaine depuis la crise financière de 2008. Au moment de la déclaration de Powell, l'indice Dow Jones cédait 1,90% à Wall Street. (Bureau de Washington; ersion française Henri-Pierre André)

