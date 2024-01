L'économie britannique fait un peu mieux qu'attendu en novembre

( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Le produit intérieur brut (PIB) du Royaume-Uni a rebondi de 0,3% en novembre après une baisse de même ampleur le mois précédent, signe de résilience de l'économie britannique qui menace de tomber en récession depuis des mois.

"Le PIB a rebondi au mois de novembre", porté par le secteur des services, mais "la situation à long terme reste celle d'une économie qui n'a pas fait preuve de beaucoup de croissance l'an dernier", relève sur X (ex-Twitter) Grant Fitzner, chef économiste de l'ONS.

Les économistes s'attendaient à un rebond de l'économie britannique mais moins prononcé, de l'ordre de 0,2%.

Ce rebond "signifie probablement que l'économie (britannique) a échappé à une récession en 2023", et "la reprise pourrait démarrer un peu plus tôt et être un peu plus forte que ce que nous prévoyons actuellement", a réagi Ruth Gregory, de Capital Economics.

Mais pour Yael Selfin, cheffe économiste chez KPMG UK, "les perspectives économiques restent sombres, avec une récession technique (deux trimestres consécutifs de recul du PIB, NDLR) qui peut encore se produire au second semestre 2023".

Le PIB, inchangé au deuxième trimestre, s'est en effet très légèrement contracté au troisième trimestre, selon des estimations officielles révisées, publiées fin décembre.

Et "même si l’économie parvient à éviter une récession, elle devrait rester en territoire de stagnation", estime Mme Selfin.

La situation pourrait s'améliorer dans la deuxième moitié de cette année, "avec une inflation qui devrait continuer à se normaliser, ce qui pourrait accroître la perspective d'une baisse anticipée des taux d'intérêts" par la Banque d'Angleterre (BoE), poursuit l'économiste.

L'activité économique britannique est en effet lestée par 14 hausses de taux directeurs de la BoE dans sa lutte contre l'inflation. Ces hausses ont renchéri le coût du crédit.

Très élevée pendant de longs mois, l'inflation a fortement marqué le pas fin 2023 au Royaume-Uni, revenant à 3,9% sur un an en novembre. La banque centrale britannique a laissé depuis septembre son taux inchangé, à 5,25%.

L'économie britannique n'est pas sortie d'affaire pour autant, avertit Victoria Scholar, analyste chez Interactive Investors. "La crise du transport maritime en mer Rouge pourrait faire monter les prix" et enrayer les baisses de taux tant espérées.

"Même si la croissance en novembre est une bonne nouvelle, (celle-ci) sera plus lente alors que nous ramenons l’inflation à son objectif de 2%", a reconnu dans un communiqué le ministre des Finances Jeremy Hunt.

A quelques mois d'élections nationales, le ministre assure toutefois que "le Royaume-Uni est en position de force pour sa croissance future" et met en avant de récentes annonces de baisses des cotisations sociales salariales ou encore la pérennisation d'un allégement fiscal pour les entreprises.